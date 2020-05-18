باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج) استوردت البلاد 16.3 الف طن من اللحوم خلال أشهر يناير - أبريل. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة اللحوم المستوردة بلغت 29.3 مليون دولار. ويذكر أنه تم استيراد 16.6 الف طن من اللحوم بقيمة 23.8 مليون دولار للبلاد في نفس الفترة من العام الماضي.

AZERTAG.AZ : انخفاض واردات اللحوم بشكل طفيف

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده