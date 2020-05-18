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    انخفاض واردات اللحوم بشكل طفيف

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    استوردت البلاد 16.3 الف طن من اللحوم خلال أشهر يناير - أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة اللحوم المستوردة بلغت 29.3 مليون دولار.

    ويذكر أنه تم استيراد 16.6 الف طن من اللحوم بقيمة 23.8 مليون دولار للبلاد في نفس الفترة من العام الماضي.

     

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