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    وزير الخارجية يعقد جلسة عبر الاتصال المرئي مع المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٠]

    باكو، 18 مايو ، أذرتاج 

    عقد وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف في 18 مايو اليوم جلسة عبر الاتصال المرئي مع المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ايغور بوبوف الروسي وستيفان فيسكونتي الفرنسي واندرو شافير الامريكي والمبعوث الخاص للرئيس الفاعل لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا أنجي كاسبشيك بحضور مساعدَي المندوبَيْن المشاركين في رئاسة مجموعة منسك من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية أن الاطراف بحثت في الجلسة الاوضاع الحالية لوتيرة تسوية نزاع قراباغ الجبلي القائم بين ارمينيا وأذربيجان وكذلك خطوات سوف تتخذ في الفترة ما بعد الجائحة العالمية في الاشهر المقبلة.

    واتفقت الاطراف على تحديد موعد ومكان عقد لقاء قادم لوزيري الخارجية الاذربيجاني والارميني بوساطة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك عقب ضعف الجائحة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يعقد جلسة عبر الاتصال المرئي مع المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا
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