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    اقتصاد


    ارتفاع الواردات من الحليب

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٢]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان 3.2 آلاف طن من الحليب خلال 4 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 5.7 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد 2.7 ألف طن من الحليب بقيمة 3.7 مليون دولار خلال عام 2018م.

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