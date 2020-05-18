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    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في رومانيا

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠٧]

    بوخارست، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 167 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 16 ألفا و871 شخص.

    وتعافى 9 آلاف و890 مصاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن فقد 1097 مصاب حياتهم.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في رومانيا
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