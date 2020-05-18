الوكالة الحكومية: المواطنون ارسلوا 36 مليونا و184 ألف رسالة قصيرة الى نظام استئذان 8103

باكو، 18 مايو ، أذرتاج

ضمن رفع بعض من القيود المطبقة في اثناء سريان نظام الحجر الصحي الخاص على مساحة جمهورية أذربيجان ألغي قواعد مغادرة المساكن والخروج منها عن طريق نظام استئذان 8103 عبر الرسائل القصيرة وكذلك عبر التسجيل عن طريق موقع icaze.e-gov.az ونظام ابراز وثيقة الخدمة او وثيقة العمل ابتداء من 18 مايو.

وانطلق نظام استئذان 8103 والمراقبة في اثناء تطبيق نظام الحجر الصحي الخاص في 5 ابريل، ذلك النظام المبرمج من جانب مركز تنمية الحوكمة التابع للوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية أسان خدمة ووزارة الداخلية معا.

قالت أسان خدمة في بيان إن 924 الف و992 رخصة كانت فاعلة عن جانب 72 الفا و330 منظمات حكومية وخاصة بما فيها الاشخاص الطبيعية المشغولة بريادة العمل دون تشكيل أشخاص اعتبارية حصلت عليها عن طريق بوابة icaze.e-gov.az خلال المدة الماضية منذ ذلك الحين.

وارسلت 36 مليونا و184 الف رسالة قصيرة الى رقم 8103 من قبل المواطنين من اجل الحصول على رخصة خروج من المساكن. ورد على 99 في المائة من تلك الرسائل القصيرة خلال مدة 1-2 دقيقة.

وكان النظام المذكور مشغلا دون انقطاع وتأخر وتشغيلا مستداما خلال المدة الماضية.

وسخر للمواطنين الخط الساخن رقم 9108 من اجل الاتصال بخدمة أسان عند ظهور حالة صعبة او التعرف الى قواعد استخدام النظام وتلقى موظفو المركز اكثر من 500 ألف مراجعة عن المواطنين عامة.

ولقي النظام المبتكر اهتماما دوليا ايضا حيث أن كازاخستان أعدت نظام التسجيل الالكتروني لحركة المواطنين على اساس تجربة أسان خدمة.

كما أن النظام المطبق في بضعة كيانات روسية تلقت الوكالة الحكومية أسان خدمة طلبات بشأنه من تركيا والإمارات.