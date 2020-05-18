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    أخبار رسمية


    بيان مكتب الإعلام الرئاسي

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٤]

    باكو، 18 مايو ، أذرتاج 

    اتصل رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين في 18 مايو اليوم برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا.

    وتحدث رئيسا الدولتين خلال المكالمة الهاتفية عن الجهود المبذولة في مجال محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 متبادلين الاراء حول التدابير المنفذة من قبل البلدين في ظروف منسقة متبادلة لدى منافذ العبور الحدودية في هذا المجال.

    واكد رئيسا الدولتين على تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وروسيا في جميع المجالات بنجاح باحثين آفاق التطور للتعاون القائم في الفترة ما بيع الجائحة ايضا.

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    بيان مكتب الإعلام الرئاسي