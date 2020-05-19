الخطوط الجوية التشيكية تستأنف رحلاتها الدولية

باكو، 18 مايو، أذرتاج

استأنفت الخطوط الجوية التشيكية (Czech Airlines) عدداً من الرحلات الدولية المعلقة بسبب جائحة فيروس كورونا اعتباراً من 18 مايو.

تفيد أذرتاج نقلاً عن وسائل الإعلام التشيكية أن البيان صدر عن مسئولة شركة النقل الوطنية فلاديميرا دوفكوفا.

وقالت فلاديميرا دوفكوفا إنه "تستأنف الرحلات المنتظمة التي تربط براغ مع باريس وأمستردام وفرانكفورت في 18 مايو. وتبدأ الخطوط الجوية التشيكية رحلاتها إلى ستوكهولم في 21 مايو وإلى كييف في 24 مايو وإلى أوديسا وبوخارست في 25 مايو". ووفقا لها، يجب على الركاب وأفراد الطاقم ارتداء كمامات طبية خلال الرحلة بأكملها والحفاظ على مسافة اجتماعية مترين أثناء الهبوط والمغادرة.

خلال الرحلات الأولى، ستحلق الطائرات نصف فارغة. من المتوقع أن تنتعش الحركة الجوية بعد رفع القيود بين الدول بسبب الوباء.