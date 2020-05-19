تعاون الشركة المحترمة مثل" سيسكو" مع أذربيجان مهم جدا

باكو، 18 مايو، أذرتاج

نوقشت قضايا مهمة في مؤتمر بالفيديو بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ونائبة الرئيس التنفيذي للشركة ومديرها المالي العام السيدة كيلي كرامر ونائب الرئيس كاي ديتريش وممثلين آخرين لقيادة شركة "سيسكو" (CISCO) بمبادرة من الشركة كانت المناقشات مهمة من حيث حل عدد من القضايا.

أعبرت عن هذه الأفكار نائبة رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والعلاقات بين البرلمانات السيدة سيفينج فتح علييفا لوكالة أذرتاج.

قالت السيدة سيفينج فتح علييفا إن السيدة كيلي كرامر، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي أعربت في مؤتمر عبر الفيديو عن شكرها الرئيس الأذربيجاني على جهوده القيادية في تنظيم اجتماع مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية وقمة حركة عدم الانحياز حول فيروس COVID-19. وكذلك مناقشة القضايا الهامة مثل "الدولة الذكية" وقضايا التعليم والأمن السيبراني مهمة جداً اليوم.

وقالت البرلمانية أيضاً إن مؤتمر الفيديو سلط الضوء على التعاون الناجح لشركة ذات سمعة طيبة مثل CISCO مع الهياكل المعنية في أذربيجان. وأشارت نائبة رئيس الشركة إلى أهمية هذا التعاون من حيث اكتساب الخبرة. وتحدثت أيضا عن آفاق التعاون بين شركة التي تمثلها وشركة “Quantelo” مشيرة إلى العمل المنجز لإنشاء نظام معلومات موحد من شأنه أن يخدم نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل والابتكار. كما أعرب الرئيس إلهام علييف عن ارتياحه للتعاون المتبادل. قال الرئيس إن العمل يسير على ما يرام في مشروع "المدينة الذكية". كما أعرب رئيس الجمهورية عن دعمه لفكرة "الدولة الذكية" وغيرها من المبادرات.

وأشارت السيدة سيفينج فتح علييفا إلى أن مثل هذه المشاريع ستوفر فوائد كبيرة لبلادنا في عصر التكنولوجيا. وشدد على أهمية التعاون مع CISCO في هذا الصدد.