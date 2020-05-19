إبراهيم محمدوف: زيارة المقاطعات وفتح الحدود تعتمد على الوضع الصحي والوبائي

باكو، 19 مايو، أذرتاج

يتوقف السماح بالسفر الى المقاطعات وفتح الحدود على الوضع الصحي والوبائي. سيتخذ القرار عندما يعتبر الخبراء أن الزيارات ليست خطرة على السكان.

تفيد أذرتاج أنه جاء هذا البيان من متحدث مجلس الوزراء ابراهيم محمدوف فى مؤتمر صحفى أقامه مقر العمليات لمجلس الوزراء في 18 مايو.

أما فيما يتعلق بتشغيل قصور الزفاف والافراح، فإن هذا الأمر يعتمد أيضا على الحالة الصحية الوبائية. لا يمكننا التكهن بما سيكون عليه الوضع في يونيو ويوليو. بالنظر إلى الوضع الحالي، يمكننا القول أن قصور الزفاف لن تفتح ولا يتوقع افتتاحها بعد. وقال إبراهيم محمدوف "في الايام القادمة اعتماداً على الوضع الصحي الوبائي ستتم مناقشته وسيتخذ قرار في الاسابيع القادمة."

وقال عمدة باكو إيلدار عزيزوف إن "افتتاح رياض الأطفال يعتمد أيضا على الوضع الوبائي. وبعد ما يتخذ الخبراء وأعضاء مقر العمليات قراراً بهذا الشأن يمكن فتح أبواب رياض الأطفال. أعتقد أنه قد ينظر في هذه المسألة قريباً."