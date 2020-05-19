باكو، 19 مايو ، أذرتاج يعقد المجلس الوطني جلسة عامة تالية في 19 مايو. أفادت أذرتاج أن الجلسة افتتحتها رئيسة البرلمان صاحبة غفاروفا واعلنت عن جدول الأعمال الذي يتضمن 19 مسألة. كما يلقي المنسق الوطني لمحاربة الاتجار بالبشر تقريرا سنويا في الجلسة.

AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يعقد جلسة عامة تالية

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