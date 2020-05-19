باكو، 19 مايو ، أذرتاج أصدر البنك المركزي الاذربيجاني قرارا في 19 مايو عام 2020م ينص على إلغاء رخصة شركة ستاندارد للتأمين وتعيين مدير مؤقت للشركة وبدء اجراءات تفليس الشركة استنادا الى المواد الـ 107 والـ 109 والـ 118 من قانون فعاليات التأمين لضياع الشركة رأسمالها بالكامل وخرقها حقوق المستهلكين.

AZERTAG.AZ : سحب رخصة شركة ستاندارد للتأمين مع بدء اجراءات التفليس

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