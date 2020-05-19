المجلس الوطني يستمع الى تقرير سنوي للمنسق الوطني لمحاربة الاتجار بالبشر

باكو، 19 مايو ، أذرتاج

يستمع المجلس الوطني في جلسته المنعقدة في 19 مايو اليوم الى تقرير سنوي للمنسق الوطني لمحاربة الاتجار بالبشر.

أفادت أذرتاج أن التقرير السنوي يلقيه النائب الاول لوزير الداخلية الفريق سيف الله عظيموف.

واشار سيف الله عظيموف الى الفعاليات التنويرية الواسعة المنفذة خلال العام الماضي في مجال محاربة الاتجار بالبشر التي شملت على مؤسسات التعليم المتوسط والعالي الواقعة في 55 مدينة ومحافظة للجمهورية في مواضيع محاربة الاتجار بالبشر والسخرة أو العمل القسري بجانب بث عدد من الكبير من الفيديوهات ومواد دعاية وبرانج على اذاعات الراديو وقنوات التلفزيون ومواقع الفيديو الالكترونية للاوساط الواسعة من المجتمع في مدينة باكو.

وذكر أن الجمعيات الاهلية شاركت في عمليات الدعاية.

واكد أن أذربيجان تشكلت فيها قاعدة التشريع الممتازة التي تضمن رفع كفاءة محاربة جرائم الاتجار بالبشر وتوسيع فرص الدفاع عن حقوق الضحايا.