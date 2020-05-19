باكو، 19 مايو ، أذرتاج منحت 4 ملايين و853 الف و500 مانات قروضا من جانب البنوك الناشطة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي الى اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أفادت أذرتاج أن تدابير التشجيع على زيادة الفاعلية الاستثمارية وجلبها استمرت وقدمت وثيقة تصديق بقيمة 92 الفا و911 مانات لمشروع وضمنت مشاركة 17 ممثلا عن 4 اصحاب المشاريع الناشطة في الجمهورية الذاتية الحكم في 3 فعاليات دولية.

AZERTAG.AZ : منح اكثر من 4 ملايين مانات من القروض الى اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نخجوان

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