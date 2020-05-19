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    زلزالان يضربان بقوة 5.3 درجات شرق اليابان وغربها

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]

    طوكيو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزالان بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قبالة شرق اليابان وغربها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 00:17 بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض. تم الإبلاغ عن مركز الزلزال الأول تحت قاع المحيط الهادئ في محافظة فوكوشيما.

    وقع زلزال ثان بعد نحو ساعة في الجزء الغربي من محافظة جيفو وعلى عمق 10 كيلومترات.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

     

    AZERTAG.AZ :زلزالان يضربان بقوة 5.3 درجات شرق اليابان وغربها
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