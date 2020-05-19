  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ20 مايو

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 مايو / أيار.

    أفادت وكالة أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 20 مايو / أيار.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ20 مايو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:١٨]
    سحب رخصة شركة ستاندارد للتأمين مع بدء اجراءات التفليس
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
    إلغاء شهادات AG Bank و NBC Bank
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:١٩]
    صندوق تأمين الودائع يناشد المودعين في "آتا بنك" و"أمراه بنك"
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ18 مايو
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ20 مايو