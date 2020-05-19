انخفاض حالات اصابة بكورونا في أوكرانيا

كييف، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

انخفضت حالات اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوكرانيا خلال 3 أيام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية أن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 260 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 18 ألفا و876 شخص.

وتوفي 13 مصابا منهم خلال 24 ساعة اخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 548 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 6100 مصابا تعافوا تماما وترخصوا و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة.

يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 11 مايو واوقف جميع الرحلات الجوية.