  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    انخفاض حالات اصابة بكورونا في أوكرانيا

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢١]

    كييف، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    انخفضت حالات اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوكرانيا خلال 3 أيام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية أن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 260 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 18 ألفا و876 شخص.

    وتوفي 13 مصابا منهم خلال 24 ساعة اخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 548 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

    واشارت الى أن 6100 مصابا تعافوا تماما وترخصوا و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة.

    يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 11 مايو واوقف جميع الرحلات الجوية.

    AZERTAG.AZ :انخفاض حالات اصابة بكورونا في أوكرانيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]
    إصابة أكثر من 31 الف شخص بكورونا في بيلاروس
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٩]
    شركة الطيران الصربية تستأنف نقل الركاب اعتباراً من 21 مايو
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٠١]
    اصابة 535 شخص بكورونا في مصر
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٢]
    عدد المصابين بكورونا يصل الى 1729 شخص في طاجكستان
    انخفاض حالات اصابة بكورونا في أوكرانيا