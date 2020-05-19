طشقند، 19 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين بفيروس COVID-19 التاجي في أوزبكستان بـ2802 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأوزبكية ان 2314 شخص تعافوا حتى الآن. من الجدير بالذكر أن 475 شخص يعالجون في مستشفيات مختلفة وتوفي 13 شخصا. يسري مفعول نظام الحجر الصحي في أوزبكستان حتى 12 مايو الحالي.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2802 شخص

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