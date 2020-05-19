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    تأجيل الجمعية العامة لرابطة اللجان الاولمبية الوطنية

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]

    باكو، 19 مايو (أذرتاج).

    تم تأجيل الجمعية العامة لرابطة اللجان الاولمبية الوطنية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للرابطة ان الحفل المقرر تنظيمه في عام 2020 سينعقد في عام 2021 في عاصمة جمهورية كوريا سيول كما كان من المخطط، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

    لم يعلن موعد الجمعية العامة بعد.

     

    AZERTAG.AZ :تأجيل الجمعية العامة لرابطة اللجان الاولمبية الوطنية
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