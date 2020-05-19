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    اقتصاد


    زيادة واردات الشاي بشكل طفيف

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    استورد أكثر من 4.5 الف طن من الشاي إلى البلد خلال مدة يناير – أبريل هذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المورد إلى البلد 17.2 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان 4.3 ألف طن بقيمة 16.6 مليون دولار.

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