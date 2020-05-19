ارتفاع عدد المصابين بكورونا في استونيا ولاتقيا

تالين، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أستونيا إلى 1784 شخص.

قالت وزارة الصحة الاستونية إن 69 الفا و520 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى 64 حالة وفاة بسبب هذا المرض. تعافى 938 مصاب بالعلاج.

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا بواقع حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1009 شخص. وصلت حصيلة ضحايا كورونا فيها الى 19 وفاة وتعافى 662 مصاب بالعلاج.