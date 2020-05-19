مقر العمليات: أصيب 131 شخص وتعافي 143 مصابا بسبب كورونا في أذربيجان

باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 131 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 143 شخصا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية بلغ 3518 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 240.220 فحص طبي.

توفي المواطن من مواليد عام 1949 الذي كانت عينات مأخوذة عن احتشاء عضلة القلب وفشل الكبد والفشل الكلوي المزمن لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية.

أصيب 3519 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 2198 مصاب بالعلاج وتوفي 41 شخصا ويستمر علاج 1279 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 41 مصابا منهم حرجة و59 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.