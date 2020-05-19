إصلاحات في قواعد متعلقة بالوباء لمنظمة الصحة العالمية

جنيف، 19 مايو، أذرتاج

اقترحت الدورة السنوية لجمعية الصحة العالمية إصلاحات في قواعد الجائحة لمنظمة الصحة العالمية.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن اللجنة المستقلة للرصد والمشورة لحالات الطوارئ المؤلفة من الخبراء المستقلين للمنظمة الدولية قد اقترحت إعادة النظر في توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن المعابر الحدودية والسفر أثناء الأوبئة. وقدمت اللجنة التي تشرف على الاستجابة الطارئة للهيئة الدولية، تقريراً أولياً عن أنشطة منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس الكارونا الجديد. كما طالب الخبراء بإعادة النظر في مفهوم "الطوارئ الصحية ذات الأهمية الدولية". في رأيهم فإن العديد من البلدان في العالم لم تكن مستعدة بشكل مناسب لمكافحة تفشي الفيروس. لذلك، هناك حاجة في المستقبل لنظام إنذار يتكون من عدة مراحل.

كما شكر التقرير الدول التي تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية وتساهم في عمل المنظمة الدولية وتعمل جاهدة لمكافحة الوباء. وأشير إلى أن العالم وصل الآن إلى النقطة الأكثر أهمية لأزمة لم يسبق لها مثيل وبدون تعاون متعدد الأطراف واستراتيجية طويلة الأجل والتضامن العالمي لن يكون من الممكن التغلب على هذا الفيروس.

ودعت اللجنة إلى عدم تسييس قضايا الوباء وبالعكس يدعى لتقديم دعم سياسي عالمي واحد لمنظمة الصحة العالمية في المراحل المقبلة من مكافحة الوباء.