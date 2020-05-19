عدد المصابين بكورونا يصل الى 1729 شخص في طاجكستان
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٥٢]
دوشانبي، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 1729 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن عدد الوفيات يصل الى 41 شخصا حياتهم.
بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 407 شخص.
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