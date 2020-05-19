الرئيس: يخطط فتح اكثر من 30 مركز دوست في أذربيجان

باكو، 19 مايو ، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف انه يخطط فتح اكثر من 30 مركز دوست عموما في أذربيجان وامل في بدء مراكز دوست في باكو وجميع مساحة البلد خلال بضعة اعوام قريبة .

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في تصريح له لقناة التلفزيون الاذربيجاني عقب مشاركته في 19 مايو اليوم في حفل افتتاح مركز دوست الثالث الواقع بحي نظامي للعاصمة باكو والتابع لوكالة الضمان الاجتماعي المستدام والسريع لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي إن هنا تفتح ايضا فرص عمل وبالتحديد اكثر من 130 فرصة عمل في مركز دوست هذا وذلك بجانب جلب متطوعين الى الاعمال. وتقديم اكثر من 130 خدمة يسعنا القول بانها تشمل على جميع خدمات المجال الاجتماعي لتكوم فعاليات هذه المراكز راحة للناس وفي الوقت ذاته الخطوة الهامة الرامية الى النزاهة قد بررت نفسها.

واكد الرئيس إلهام علييف على أن الابتكارات المطبقة هنا تنطبق تماما مع رؤيتنا المستقبلية لان التنمية الابتكارية احدى الاتجاهات الرئيسية لسياستنا والبتة تنشط مراكز دوست على اساس هذه الابتكارات ومن المخطط اتخاذ خطوات اضافية في هذا المجال لاحقا ايضا.