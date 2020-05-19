اصابة 535 شخص بكورونا في مصر

القاهرة، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 535 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 12 ألفا و764 شخص.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 15 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 645 شخص.

وبلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن 3440 شخص.

توفي صحفي آخر من فيروس كورونا في مصر. علاء الدين السعيد وعضو مجلس الصحافة هو ثاني ممثل إعلامي يتوفى في المستشفى.