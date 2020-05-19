البرنامج الأممي الإنمائي و"طبيب" يوفران المعدات الطبية لأفراد الصحة

باكو، 19 مايو، أذرتاج

في إطار التعاون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورابطة إدارة الوحدات الطبية الإقليمية (TABIB) ، تم شراء اللوازم الطبية لأفراد مصلحة الصحة والمرضى الأذربيجانيين.

أفاد مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان لوكالة أذرتاج أن مجموعة من المعدات الطبية، بما في ذلك 50 ألف نظارة طبية وألف مقياس لحرارة بدون تلامس بالأشعة تحت الحمراء تم إحضارها إلى باكو من خلال سلسلة التوريد الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تم شراء المعدات كجزء من مشروع مشترك لدعم الوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإلزامي في تعزيز نظام الإمدادات الطبية في أذربيجان. سيتم تسليم المعدات إلى المرافق الطبية هذا الأسبوع.

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي أنه "في الأشهر الأخيرة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل وثيق مع أسرة الأمم المتحدة والحكومة الأذربيجانية للتصدي بسرعة للتحديات التي يشكلها الوباء، وأن ذلك يشمل دعم المعلومات التقنية لخدمات الصحة الرقمية وتوعية الجمهور ومواصلة نظام التعليم عبر الإنترنت وتحسين الرفاهية الاجتماعية للفئات الأكثر حساسة.