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    شركة الطيران الصربية تستأنف نقل الركاب اعتباراً من 21 مايو

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٩]

    باكو، 19 مايو، أذرتاج

    ستستأنف شركة الطيران الوطنية الصربية (Air Serbia) رحلاتها المنتظمة لنقل الركاب في 21 مايو. ومع ذلك، بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة COVID-19 تحقق بالفعل أول رحلة تجارية إلى مطار "نيكولا تيسلا" في بلغراد.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من الخدمة الصحفية بالمطار.

    في الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت المحلي في 18 مايو ، هبطت في مطار بلغراد أول رحلة تجارية لشركة Wizz Air من لندن وعلى متنها حوالي 100 راكب. وقال المتحدث باسم مطار "نيكولا تيسلا" نيكولا ديوكيتش إن شركة الطيران الوطنية الصربية التي ستستأنف الرحلات الدولية في 21 مايو، ستقوم بأول رحلاتها إلى فيينا ولندن وفرانكفورت وزيورخ.

    نصح مسؤولو المطار الركاب بالوصول إلى المطار مسبقًا قبل 3 ساعات ، والتسجيل عبر الإنترنت إن أمكن وارتداء كمامات طبية.

    وقالت وزيرة الخارجية الصربية إيفيكا داتشيتش إن الحدود ستفتح لمواطني البوسنة والهرسك المجاورة والجبل الأسود وشمال مقدونيا وألبانيا اعتباراً من 1 يونيو. استمرت حالة الطوارئ بسبب تفشي عدوى الفيروس التاجي في صربيا من منتصف مارس إلى 7 مايو.

     

    AZERTAG.AZ :شركة الطيران الصربية تستأنف نقل الركاب اعتباراً من 21 مايو
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