ميمسك، 19 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بيلاروس بواقع 936 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الاجمالي بالعدوى الى 31 الفا و508 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد الوفيات ارتفع الى 175 شخص. بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 10 آلاف و620 شخص.

AZERTAG.AZ : إصابة أكثر من 31 الف شخص بكورونا في بيلاروس

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