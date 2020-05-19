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    وزير الاقتصاد يشترك في جلسة عبر الاتصال المرئي لمجموعة الفعالية الاقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٣٣]

    باكو، 19 مايو ، أذرتاج 

    اشترك وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف في الجلسة الثانية لمجموعة الفعالية الاقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي. الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرها كذلك رئيس المنتدى بورجيه برنده ومسؤولون كبار عن اكثر من 30 بلدا.

    قالت وزارة الاقتصاد في بيان إن غرض مجموعة الفعالية الاقليمية هو التأييد بالثورة الصناعية الرابعة وكذلك بتوجيه تنمية منطقة أوراسيا في البيئة السياسية والاقتصادية المتغيرة.

    واستمعت الجلسة الى مقترحات بشأن ضرورة التنسيق العامة في استراتيجيات الخروج من نظام الحجر الصحي والاستعداد للفترة ما بعد الجائحة وزيادة استدامة سلسلة التموين والتجهيز و"الاقتصاد الأخضر" وسائر القضايا مع بحث ما يتعلق بها.

    يذكر أن الجلسة الاولى انعقدت في 30 ابريل.

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد يشترك في جلسة عبر الاتصال المرئي لمجموعة الفعالية الاقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي
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    وزير الاقتصاد يشترك في جلسة عبر الاتصال المرئي لمجموعة الفعالية الاقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي وزير الاقتصاد يشترك في جلسة عبر الاتصال المرئي لمجموعة الفعالية الاقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي