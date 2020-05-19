زيادة حجم المدفوعات غير النقدية في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي

باكو، 19 مايو ، أذرتاج

وصل حجم المدفوعات غير النقدية خلال أشهر يناير – أبريل العام الحالي الى 25 مليونا و579 الف و979 مانات وذلك اكثر قدر 9ر1 مرة قياسا الى الفترة عينها من العام السابق.

قال جهاز الضرائب النخجواني في بيان إن 15 مليونا و735 الف و831 مانات من المدفوعات غير النقدية دفعت عن طريق الانترنت وسائر وسائل الدفع و9 ملايين و844 الف و148 مانات منها عبر نقاط البيع.

لاجل ضمان الدفع غير النقدي لرواتب العمال في القطاع الخاص عبر بطاقات الدفع أجريت اعمال التنوير والمعليمة لرجال الاعمال واصحاب المشاريع ما ادى الى نقل رواتب 840 عامل مأجور يعملون في 95 مشروع خاص الى البطاقات البلاستيكية.