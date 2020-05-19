إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٤٠]
باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)
تحتل تركيا وإيران وتركمنستان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال أشهر يناير - أبريل من العام الحالي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا 403 مليون و43 الف دولار ومع إيران 95 مليون و57 الف دولار أمريكي ومع تركمنستان 45 مليون و239 الف دولار.
زادت الواردات من تركيا وتركمنستان. أما الواردات من إيران فانخفضت.
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