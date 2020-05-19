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    اقتصاد


    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 4 أشهر

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٢٢]

    باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وإسرائيل في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 4 أشهر.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و405.6 مليون دولار أمريكي والى تركيا 122.7 مليار و12.2 مليون دولار والى إسرائيل 310.7 مليون دولار.

    إيطاليا وروسيا وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان. وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا مليارين و553.9 مليون دولار ومع تركيا مليار و515.3 مليون دولار ومع روسيا 804 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 4 أشهر
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