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    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يتجاوز ملياري دولار

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٣]

    باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري مليارين و844.5 مليون دولار أمريكي خلال شهر أبريل للسنة الجارية.

    كما بلغ حجم الواردات 744.8 مليون دولار وحجم الصادرات مليار و99.6 مليون دولار من حجم العمليات التجارية الإجمالي.

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