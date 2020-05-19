باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج) بلغ حجم التبادل التجاري مليارين و844.5 مليون دولار أمريكي خلال شهر أبريل للسنة الجارية. كما بلغ حجم الواردات 744.8 مليون دولار وحجم الصادرات مليار و99.6 مليون دولار من حجم العمليات التجارية الإجمالي.

AZERTAG.AZ : حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يتجاوز ملياري دولار

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده