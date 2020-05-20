عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2880 شخص

طشقند، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان بواقع 78 شخصا آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل عدد المصابين الاجمالي الى 2880 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأوزبكية ان 2338 شخص تعافوا حتى الآن.

من الجدير بالذكر أن 475 شخص يعالجون في مستشفيات مختلفة وتوفي 13 شخصا.

يسري مفعول نظام الحجر الصحي في أوزبكستان حتى 12 مايو الحالي.

على مدار اليومين الماضيين، تم نقل 1100 مواطن أوزبكي إلى طشقند بالطائرة والسكك الحديدية والحافلات من روسيا وكازاخستان.