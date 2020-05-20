باكو، 20 مايو (أذرتاج) قام وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف وكبار الموظفين في الوزارة بزيارة تفقدية الى نقطة التحكم القيادي الميداني في خط الجبهة. افادت اذرتاج ان وزير الدفاع تفقد مستوى تنظيم عمل الجيوش وبعد ذلك تابع تدريبات تشكيلات الجيش.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع الأذربيجاني يتابع التدريبات في خط الجبهة

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