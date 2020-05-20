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    عدد المصابين بكورونا يصل الى 207 شخص في طاجكستان

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:١٧]

    دوشانبي، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في طاجكستان بواقع 207 شخص آخر خلال 24 ساعة أخيرة وليصل العدد الاجمالي إلى 1936 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن عدد الوفيات سجل 41 شخصا حياتهم.

    بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 641 شخص.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكورونا يصل الى 207 شخص في طاجكستان
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