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    قراءة الكتب الإلكترونية تسبب في متلازمة رؤية الكمبيوتر

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]

    باكو، 20 مايو (أذرتاج)

    اصبحت قراءة الكتب الإلكترونية أي بصيغة بي دي اف وغيره معتادة في عصرنا الحالي.

    لكن استخدام الكتب الالكترونية له سلبياته ايضا الى جانب ايجابياته.

    قالت طبيبة العيون الأذربيجانية كولتكين محمدوفا لأذرتاج ان استخدام الكتب الإلكترونية لفترات طويلة يسبب في متلازمة رؤية الكمبيوتر او باسم آخر، متلازمة النظر للكمبيوتر.

    ان الاستعمال المتكرر من الكتب الالكترونية يتطلب من الانسان التحديق في الشاشة مما يؤدي إلى إجهاد العين وعدم راحتها. قد يحدث تشوش بالرؤية، وازدواج الرؤية، وجفاف واحمرار بالعين، والتهاب بالعين، والصداع، وآلام الرقبة أو الظهر.

    للحماية من هذه المتلازمة يجب اعطاء العيون راحة وشرب كثيرا من الماء خلال اليوم لترطيب الانسجة وكذلك تنظيم درجة الرطوبة في الغرفة واستعمال مرطبات الهواء الخاصة.

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    قراءة الكتب الإلكترونية تسبب في متلازمة رؤية الكمبيوتر