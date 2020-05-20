وحدات الطائرات دون الطيار تنفذ اوامر للاستطلاع
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]
باكو، 20 مايو (أذرتاج)
في اطار التدريبات العسكرية الواسعة النطاق للجيش الأذربيجاني، تنفذ وحدات الطائرات دون الطيار اوامر لتزويد القوات بمعلومات استطلاعية من خلال تحليقها على المرتفعات المختلفة للمنطقة.
أفادت وكالة أذرتاج ان الوحدات تنفذ اوامر لاستطلاع واستكشاف مواقع العدو المحتمل ومنشآته الدفاعية في عمق دفاعه ونقل معلومات استطلاعية الى نقطة التحكم لوحدات المدفعية لدقة تصويب نيرانها على العدو.
تستخدم طائرات دون طيار مختلفة للاستطلاع البصري والالكتونية الراديوية.
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