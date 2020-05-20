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    تمديد مدة اذن الأجانب للإقامة المؤقتة في أذربيجان

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:١١]

    باكو، 20 مايو (أذرتاج)

    قال رئيس جهاز الهجرة وصال حسينوف ان الطلب لتقديم الاجانب العالقين بسبب الوباء عريضة لتمديد مدة اقامتهم المؤقتة في البلد قد ألغي.

    اضاف حسينوف ان عدد المهاجرين الساكنين بلا فيزا في اذربيجان غير قليل. لتسهيل عملهم تم تمديد مدة اقامتهم حتى 31 مايو.

    كان يطلب من المهاجر تقديم طلب لتمديد مدة اقامتهم في البلد. لكننا عالجنا هذه المشكلة وقمنا بتمديدها لمدة 60 يوما دون الحاجة الى خطاب مكتوب.

    ثم اصدرنا قرارا جديدا لتمديد مدة اقامتهم دون الحاجة الى خطاب مكتوب الى حين استئناف الخروج والدخول في المنافذ الحدودية.

    وزاد انه بعد إلغاء التقييدات في الحدود سيتم النظر في مراجعاتهم وسيتم اتخاذ قرار بهذا الصدد.

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