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    سياسة


    حشد الجيوش في نقط الانطلاق في إطار التدريبات العسكرية

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]

    باكو، 20 مايو (أذرتاج).

    استمع وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف تقارير قيادة تشكيلات الجيش وكبار الموظفين العسكريين في التدريبات التكتيكية العملية الواسعة النطاق.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير أعطى توجيهات عن ادارة الجيوش.

    قد انتهى تمركز القوات والآليات العسكرية في مناطقها ونشر نقط الادارة في مناطق العمليات وكذلك حشد مجموعات الصواريخ والمدفعية في مواقع الانطلاق والنيران الاحتياطية.

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