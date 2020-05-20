تمديد الحجر الصحي في اوكرانيا الى 22 يونيو

كييف، 20 مايو (أذرتاج)

اصدر مجلس الوزراء الاوكراني في اجتماعه اليوم قرارا عن تمديد الحجر الصحي الى 22 يونيو.

افاد المراسل الخاص لاذرتاج ان مدة الحجر الصحي كان من المقرر انتهاؤه في 22 مايو. بدأ تخفيف الحجر الصحي في البلد ابتداء من 11 مايو. وينتظر بدء مرحلة تخفيف جديدة ابتداء من 22 مايو.