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    ناقلة "لاتشين" المحلية الصنع تبحر الى ميناء كوليفي من ميناء باكو

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]

    باكو، 20 مايو (أذرتاج)

    صنعت ناقلة "لاتشين" في مصنع السفن التابع لسوكار وهي اول سفينة ناقلة أذربيجانية الانتاج. وبدأت الناقلة المحملة بوقود الديزل في رحلتها الاولى الى ميناء كوليفي ومنه الى تركيا. وستقوم الناقلة بنقل الشحن السائل في حوض البحر الاسود والبحر المتوسط الابيض، حسبما افادت سوكار لوكالة أذرتاج.

    AZERTAG.AZ :ناقلة "لاتشين" المحلية الصنع تبحر الى ميناء كوليفي من ميناء باكو
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    ناقلة "لاتشين" المحلية الصنع تبحر الى ميناء كوليفي من ميناء باكو