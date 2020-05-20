179 حالة وفاة بسبب كورونا في بيلاروس
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٥٢]
ميمسك، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)
ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بيلاروس بواقع 918 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الاجمالي بالعدوى الى 32 الفا و426 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد الوفيات يصل الى 179 شخص حياتهم. بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 11 ألفا و415 شخص.
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