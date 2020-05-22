الاحصاء تكشف عن حجم التبادل التجاري بالتجزئة في المناطق الاقتصادية

باكو، 22 مايو ، أذرتاج

كشفت هيئة الاحصاء عن حجم التبادل التجاري بالتجزئة في المناطق الاقتصادية خلال مدة الربع الاول من العام الحالي.

أفادت أذرتاج عن بيان الاحصاء أن حجم التبادل التجاري بالتجزئة خلال اشهر يناير – مارس ارتفع قياسا الى الفترة عينها من العام الماضي بالتعبير الحقيقي بنسبة 7ر0 في المائة في منطقة باكو الاقتصادية و8ر0 في المائة في منطقة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي الاقتصادية و7ر3 في المائة في منطقة أبشرون الاقتصادية و8ر2 في المائة في منطقة كنجة – قازاخ الاقتصادية و2ر2 في المائة في منطقة قوبا – خاتشماز الاقتصادية و7ر1 في المائة في منطقة أران الاقتصادية و4ر1 في المائة في منطقة لنكران الاقتصادية و4ر1 في المائة منطقة شيروان الجبلية الاقتصادية و9ر0 في المائة في منطقة قراباغ العليا الاقتصادية و7ر0 في المائة في منقطة شاكي – زاقاتالا الاقتصادية.