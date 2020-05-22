باكو، 22 مايو ، أذرتاج جرى لقاء عبر الاتصال المرئي بتنظيم غرفة التجارة الامريكية الاذربيجانية بين وزير الزراعة الاذربيجاني اينام كريموف ووزير الزراعة لولاية اوكلاهوما الامريكية بلاين أرثور وحضر اللقاء السفير الامريكي في أذربيجان اورل ليتزنبرغير والسفير الاذربيجاني في الولايات المتحدة الامريكية ألين سليمانوف ومدير بعثة أذربيجان للوكالة الامريكية للتنمية الدولية جايديف سينخ ورئيس مجلس ادارة الغرفة رضا وزيري.

AZERTAG.AZ : لقاء عبر الاتصال المرئي بين وزيري الزراعة الاذربيجاني وولاية أوكلاهوما

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