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    أثرى الأثرياء الامريكان ثرواتهم بفضل جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٢]

    باكو، 22 مايو ، أذرتاج 

    اثرى الاثرياء الامريكان ثرواتهم بفضل جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمئات مليار.

    جاء في دراسات مجموعة الأمريكيون من أجل العدالة الضريبية و معهد دراسات السياسة أن الاثرياء المدرجين في قائمة أغنى الاثرياء الامريكان 600 وزائد اغتنموا 434 مليار دولار خلال الفترة ما بين 18 مارس الى 19 مايو.

    واشارت الدراسة الى أن عدد الاغنياء الملياريين ارتفع في مايو الى 630 ثري ملياري مقابل 614 ثري ملياري في مارس.

    واوضحت الدراسة أن رئيس شركة امازون جيف بوزيف هو اكثر الذين زادوا ثروة الى ثرواتهم في الجائحة قدر 6ر34 مليار دولار ويليه مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربرغ 3ر25 مليار دولار ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس 8 مليارات دولار ومؤسس شركة اوراكل لاري أليسون 7 مليارات دولار ورئيس شركة القابضة بركشير هاثاواي اورين بافيت 564 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ : أثرى الأثرياء الامريكان ثرواتهم بفضل جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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