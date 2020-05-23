ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا

تبيليسي، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا بواقع 374 شخص آخر خلال 24 ساعة أخيرة وليصل العدد الاجمالي إلى 6302 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان البلد فيه 3257 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

تم تسجيل 3 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 77 شخصا.