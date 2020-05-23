  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٠]

    تبيليسي، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا بواقع 374 شخص آخر خلال 24 ساعة أخيرة وليصل العدد الاجمالي إلى 6302 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان البلد فيه 3257 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    تم تسجيل 3 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 77 شخصا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٧]
    استئناف عمل السكك الحديدية في تركيا في 28 مايو
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٦]
    فرض الحجر الصحي على القادمين إلى فرنسا لمدة 14 يوماً بغض النظر عن جنسيتهم
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٢]
    أثرى الأثرياء الامريكان ثرواتهم بفضل جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
    حظر دخول سفن الرحلات البحرية إلى المياه الأسترالية حتى 17 سبتمبر
    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا