إصابة 9434 شخص بكورونا في روسيا

موسكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 9 آلاف و434 شخص بعدوى فيروس كورونا كوفيد 19 خلال مدة 24 ساعة أخيرة في روسيا وليصل عدد المصابين الاجمالي الى 335 الف و882 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 139 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 3388 شخص. وتعافى 107 الف و936 شخص بالعلاج وترخصوا.

يذكر ان روسيا تحتل المرتبة السابعة في عدد مرضى فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.