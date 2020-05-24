النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشعب وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢٠ [١٠:٤٢]
باكو، 24 مايو، أذرتاج
هنأت النائبة الأولى لرئيس الجمهورية الشعب الاذربيجاني وجميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
افادت وكالة أذرتاج ان هذا كتبته في تدوينتها في صفحتها بانستغرام الرسمية.
كما جاء في التهمئة: اهنئ الشعب الاذربيجاني وجميع المسلمين في العالم من صميم القلب بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلة الله تعالى ان يتقبل من الجميع الصلوات والصيام وان راجيا من الله عز وجل ان ينعم الجميع بالصحة والعافية ويديم على الجميع السعادة والاستقرار والايام الطيبة في العالم.
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