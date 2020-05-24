أذربيجان تتخذ خطوات مرنة في تطبيق الأفكار الابتكارية

باكو، 23 مايو ، أذرتاج

قال أيدين حسينوف إن مبادرة أذربيجان امتلاك تكنولوجيا المعلومات الحديثة تلقى اهتماما كبيرا من جانب شركة سيغنيفاي احدى الشركات النافذة العالمية وسوف تحقق هذه الشركة في البلد مشاريع هامة.

وأبان حسينوف نائب المجلس الوطني عضو اللجنة البرلمانية لشؤون السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة العمل أن الاعمال المتخذة من جانب الرئيس إلهام علييف في أذربيجان في تطبيق النظم الذكية تأتي مرحلة جديدة نوعيا في تنمية البلد. وابلغ أن اهمية استثنائية لمثل هذه المشاريع لتنمية البلد حطت محط الاهتمام الخاص في اجتماع منعقد عبر الاتصال المرئي بين الرئيس إلهام علييف وممثلي قيادة شركة سيغنيفاي. وضمن مشروع سينفذ ستركب في مدينة باكو الى نهاية سبتمبر العام الجاري 33 الف مصدر ضوء من نوع الثنائي الباعث للضوء LED وتشغيل هذا النظام يتيح لاقتصاد ما يبلغ 50 في المائة من الحجم الحالي من استخدام الطاقة الكهربائية. وستطبق احدث مستجدات الانارة في باكو.

وزاد أن اجراءات تقييم لإنارة شوارع مدينة سومغايت انطلقت وهذا سوف ينظر فيه كعنصر هام في تنفيذ مشروع "البلد الذكي".

وافاد النائب أن رغبة شركة سيغنيفاي في العمل في أذربيجان تعود دون شك فيها الى كون البلد شريكا قيما للتعاون وكذلك الى بيئة ملائمة للتجارة والاستثمار متاحة في البلد.

وشدد النائب على أنه نتيجة الاصلاحات المنفذة في البلد من قبل الرئيس إلهام علييف أن الشركات العملاقة العالمية مثل جيسكو وسيغنيفاء تتعاونان حاليا مع أذربيجان وتنشطان نشاطا حقيقيا من اجل تطبيق أحدث وأقدم التكنولوجيات في البلد. وقد ارتقت أذربيجان التي تنفتح بالكامل امام التكنولوجيات الحديثة وتتخذ خطوات مرنة في تطبيق الأقكار الابتكارية الى موقع البلدان المتقدمة في هذه المسألة. وكما ذكر الرئيس إلهام علييف أن التكنولوجيا الحديثة تخدم للنطاق والبعد الجديد والدينامية والرقي وفرص عمل جديدة والرفاهية العامة.